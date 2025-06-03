Фетисов об отставке Ротенберга: «Успешный ты или нет, тренера рано или поздно уволят – издержки профессии. Посмотрим на игру СКА в следующем сезоне»

Вячеслав Фетисов прокомментировал отставку Романа Ротенберга из СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашение с Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Тренер – это такая профессия, когда тебя рано или поздно уволят. Вне зависимости, успешный ты тренер или нет. Это издержки профессии.

Посмотрим в следующем сезоне на игру СКА », – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Дмитрий Губерниев: «Ротенберг может состояться по полной программе как тренер – не стесняется учиться у великих. Он в медийном поле вообще клад – все равно молодец»

Они посмели убрать Ротенберга из СКА. Кто эти люди?