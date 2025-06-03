Фетисов об отставке Ротенберга: «Успешный ты или нет, тренера рано или поздно уволят – издержки профессии. Посмотрим на игру СКА в следующем сезоне»
Вячеслав Фетисов прокомментировал отставку Романа Ротенберга из СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашение с Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
«Тренер – это такая профессия, когда тебя рано или поздно уволят. Вне зависимости, успешный ты тренер или нет. Это издержки профессии.
Посмотрим в следующем сезоне на игру СКА», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Дмитрий Губерниев: «Ротенберг может состояться по полной программе как тренер – не стесняется учиться у великих. Он в медийном поле вообще клад – все равно молодец»
Что теперь будет с Ротенбергом?35330 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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