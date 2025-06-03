Дмитрий Губерниев: «Ротенберг может состояться по полной программе как тренер – не стесняется учиться у великих. Он в медийном поле вообще клад – все равно молодец»
Дмитрий Губерниев высказался относительно отставки Романа Ротенберга из СКА.
Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
«Рокировка интересная. Мы с Игорем Ларионовым прекрасно знакомы, желаю ему всяческих удач! СКА пробуксовывал – они ждут совсем другого результата.
Но я хочу поблагодарить Романа Ротенберга за работу – он преданный хоккею человек. Человек яркий, человек нескучный.
Ротенберг не стесняется учиться, учиться у великих – я видел это сам много раз.
Думаю, что Роман Борисович еще проявит себя, безусловно. Как тренер он может состояться по полной программе.
Он все равно молодец, а в медийном поле вообще клад», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Что теперь будет с Ротенбергом?35330 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?35330 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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