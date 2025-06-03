Дмитрий Губерниев: «Ротенберг может состояться по полной программе как тренер – не стесняется учиться у великих. Он в медийном поле вообще клад – все равно молодец»

Дмитрий Губерниев высказался относительно отставки Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Рокировка интересная. Мы с Игорем Ларионовым прекрасно знакомы, желаю ему всяческих удач! СКА пробуксовывал – они ждут совсем другого результата.

Но я хочу поблагодарить Романа Ротенберга за работу – он преданный хоккею человек. Человек яркий, человек нескучный.

Ротенберг не стесняется учиться, учиться у великих – я видел это сам много раз.

Думаю, что Роман Борисович еще проявит себя, безусловно. Как тренер он может состояться по полной программе.

Он все равно молодец, а в медийном поле вообще клад», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.