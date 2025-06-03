Артюхин про Ротенберга в «Сочи» или «Витязе»: «Рейтинги этих команд повысятся. Там другой бюджет и другой состав. Вопрос, захочет ли он сам»

Евгений Артюхин ответил, может ли Роман Ротенберг возглавить другой клуб КХЛ.

СКА расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

– В чем, на ваш взгляд, причины таких серьезных перемен в СКА?

– Думаю, что в руководстве ждали большего.

– Теперь появилась информация, что Роман Ротенберг может возглавить «Витязь» или «Сочи».

– Почему бы и нет? С такими командами тоже интересно поработать. Там другой бюджет и другой состав. Но вопрос, захочет ли он сам. Это будет зависеть от его решения.

– К «Витязю» и «Сочи» в этом случае будет больше внимания?

– Конечно, рейтинги у этих команд повысятся. Интересно будет следить и наблюдать за ними, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин .

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры