Артюхин про Ротенберга в «Сочи» или «Витязе»: «Рейтинги этих команд повысятся. Там другой бюджет и другой состав. Вопрос, захочет ли он сам»
Евгений Артюхин ответил, может ли Роман Ротенберг возглавить другой клуб КХЛ.
СКА расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
– В чем, на ваш взгляд, причины таких серьезных перемен в СКА?
– Думаю, что в руководстве ждали большего.
– Теперь появилась информация, что Роман Ротенберг может возглавить «Витязь» или «Сочи».
– Почему бы и нет? С такими командами тоже интересно поработать. Там другой бюджет и другой состав. Но вопрос, захочет ли он сам. Это будет зависеть от его решения.
– К «Витязю» и «Сочи» в этом случае будет больше внимания?
– Конечно, рейтинги у этих команд повысятся. Интересно будет следить и наблюдать за ними, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Что теперь будет с Ротенбергом?35329 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?35329 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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