Губерниев о Ротенберге: «Мы увидели выстроенную систему в Петербурге. Прекрасный спикер, неравнодушный человек, зажигает на пресс-конференциях – он влюблен в хоккей»

Дмитрий Губерниев заявил о выстроенной Романом Ротенбергом системе в СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«В спорте определяющим является результат. Но, с моей точки зрения, Ротенберг – неплохой тренер.

При нем мы увидели выстроенную систему в Санкт-Петербурге, где есть колоссальное внимание к команде, работают детско-юношеские и спортивные школы, прекрасная молодежная команда.

Да, со взрослой командой не получилось, но интерес в городе громадный, и это заслуга Ротенберга.

Он прекрасный спикер, неравнодушный человек, зажигает каждый раз на пресс-конференциях и не только. Роман Борисович влюблен в хоккей, любит его, предан этому виду спорта.

Интересно посмотреть, чем он будет заниматься дальше, но он продолжит приносить пользу хоккею, и это факт. Ему стоит сказать спасибо», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры