«Выступления Ротенберга на пресс-конференциях – это говорильня, пустые слова. Результаты тренировок должны быть видны в игре. А где они были видны у СКА?». Глазов о тренере

Сергей Глазов прокомментировал отставку Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

В прошедшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2-4 в серии).

– То, что новые руководители СКА убрали Романа Ротенберга со всех постов, вас удивило?

– Ну, он странно себя вел. Его выступления на пресс-конференциях – это же одна говорильня, пустые слова.

«Мы придумали новую тактику...» Какую новую тактику? Нужно тренировать команду, и результаты тренировочного процесса должны быть видны в игре.

А где они были видны у СКА? Я еще в начале сезона сказал, что команда провалится. Она и провалилась, не сумев пройти первый раунд плей-офф, – сказал бывший хоккеист СКА Сергей Глазов.

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры