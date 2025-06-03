«Выступления Ротенберга на пресс-конференциях – это говорильня, пустые слова. Результаты тренировок должны быть видны в игре. А где они были видны у СКА?». Глазов о тренере
Сергей Глазов прокомментировал отставку Романа Ротенберга из СКА.
Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.
В прошедшем сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2-4 в серии).
– То, что новые руководители СКА убрали Романа Ротенберга со всех постов, вас удивило?
– Ну, он странно себя вел. Его выступления на пресс-конференциях – это же одна говорильня, пустые слова.
«Мы придумали новую тактику...» Какую новую тактику? Нужно тренировать команду, и результаты тренировочного процесса должны быть видны в игре.
А где они были видны у СКА? Я еще в начале сезона сказал, что команда провалится. Она и провалилась, не сумев пройти первый раунд плей-офф, – сказал бывший хоккеист СКА Сергей Глазов.
Что теперь будет с Ротенбергом?35327 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?35327 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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