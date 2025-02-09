Фетисов о Госдуме: «Кажутся странными комментарии в духе «зачем там спортсмены?» Глупость. Для России спорт является государственной политикой»
Вячеслав Фетисов высказался о критике присутствия спортсменов в Госдуме.
«Многие начинают говорить: «Что делают спортсмены в Госдуме?» Для нашей страны спорт является государственной политикой.
Многое делается для воспитания детей, патриотизма. Кто, как не спортсмены, должны эту тему в парламенте обсуждать, продвигать и защищать?
До сих пор кажутся странными комментарии людей в духе «зачем там спортсмены?» Какая-то глупость. Спорт для нашей страны всегда являлся частью нашей культуры, досуга и гордости», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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