Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»
Вячеслав Фетисов оценил возможную отставку Романа Ротенберга.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.
«Роман Борисович – яркая личность нашего хоккея, жил интересами хоккея. Но тренерская доля такова, что рано или поздно теряешь свою работу в конкретном клубе.
Думаю, карьера тренерская у него продолжится, вопрос только – где? Не могу говорить о конкретных деталях, но то, что он жил хоккеем и живет хоккеем – это однозначно.
Но какой бы результат у тебя не был, рано или поздно заменят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Что теперь будет с Ротенбергом?30010 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30010 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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