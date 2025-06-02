Фетисов об отставке Ротенберга: «Яркая личность нашего хоккея. Он жил и живет хоккеем – это однозначно. Его тренерская карьера продолжится, вопрос только – где?»

Вячеслав Фетисов оценил возможную отставку Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

«Роман Борисович – яркая личность нашего хоккея, жил интересами хоккея. Но тренерская доля такова, что рано или поздно теряешь свою работу в конкретном клубе.

Думаю, карьера тренерская у него продолжится, вопрос только – где? Не могу говорить о конкретных деталях, но то, что он жил хоккеем и живет хоккеем – это однозначно.

Но какой бы результат у тебя не был, рано или поздно заменят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

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