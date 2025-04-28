Вячеслав Фетисов: «Давайте попросим КХЛ писать фамилии игроков русскими буквами. Наверное, они ответят, почему это не делают»
КХЛ с 2011 года использует латиницу на свитерах и графике трансляций.
На данный момент в лиге играют 20 команд из России, а также минское «Динамо», «Барыс» и «Куньлунь», который базируется в Мытищах.
– Мне кажется, мы говорим о тех странах, где сегодня играют команды – это Казахстан... Беларусь, думаю, что они могут обойтись без английских букв. Вполне возможно.
С другой стороны, пусть учат русские буквы, русские фамилии – кто захочет вернуться из западных стран к нам в лигу. Мы тоже будем писать на русском языке.
– Возможно, увидим в ближайшем будущем, что будет на русском языке – табло, трансляции, слова?
– Давайте сейчас попросим Континентальную хоккейную лигу со следующего сезона фамилии игроков писать русскими буквами.
Я думаю, что они нас услышат.
И, наверное, ответят официально, почему это не делают, – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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