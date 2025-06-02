Фетисов о бане России: «Пусть сами колупаются в своем болоте под названием ЧМ, который никому не нужен. А нам нужно у себя в стране развивать хоккей, двигаться вперед»
Вячеслав Фетисов высказался об отстранении России от турниров.
Сборная отстранена от участия в соревнованиях с февраля 2022 года. Сегодня стало известно, что ИИХФ сформировала группы на Олимпиаду-2026 без России.
«Это решение было принято в последний момент? Нет. Печально все это. Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии и на чем они были основаны. А нам надо развивать хоккей в стране.
КХЛ и молодежные лиги у нас на подъеме. Недавно матч молодежных команд собрал 11 тысяч зрителей – это отличный результат.
Пусть они сами колупаются в своем болоте под названием чемпионат мира, который никому не нужен. А нам нужно у себя в стране развивать хоккей, двигаться вперед», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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