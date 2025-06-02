Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, что парни не сыграют. Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом»

Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Сегодня стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

«Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии и на чем они были основаны. К сожалению, у меня их изначально не было. Я не понимал, на чем строилось заявление руководителей о переговорах и каких-то договоренностях.

Как это повлияет? Единственное обидно, что парни не сыграют. Тот же Саша Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом.

В остальном, нужно было уже давно озвучить перечень определенных решений, делать первые шаги к развитию внутреннего хоккея. Для этого не стоило ждать каких-то иллюзорных решений в нашу пользу», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.