  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, что парни не сыграют. Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом»
19

Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, что парни не сыграют. Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом»

Вячеслав Фетисов высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Сегодня стало известно, что ИИХФ сформировала группы на турнир без России.

«Не знаю, откуда у наших спортивных руководителей были иллюзии и на чем они были основаны. К сожалению, у меня их изначально не было. Я не понимал, на чем строилось заявление руководителей о переговорах и каких-то договоренностях.

Как это повлияет? Единственное обидно, что парни не сыграют. Тот же Саша Овечкин хотел использовать еще один шанс стать олимпийским чемпионом.

В остальном, нужно было уже давно озвучить перечень определенных решений, делать первые шаги к развитию внутреннего хоккея. Для этого не стоило ждать каких-то иллюзорных решений в нашу пользу», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Что теперь будет с Ротенбергом?29826 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
logoМОК
logoОлимпиада-2026
logoФХР
logoВячеслав Фетисов
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о России на 1-м месте рейтинга ИИХФ: «Не удивлюсь, если правила поменяют. Даже без рейтинга все знают, что Россия – одна из топовых команд»
91 июня, 11:32
Третьяк про сбор для хоккеистов из стран БРИКС: «Россия – номер один в мире по рейтингу, наша задача – развитие мирового хоккея. Как говорил Александр Невский: «Где стоишь – там и бьешься»
3429 мая, 20:48
Третьяк об участии России в ОИ-2026: «ОКР должен получить точную информацию. Уже верстается календарь турнира, но надежда умирает последней, мы готовы играть»
1429 мая, 15:59
Главные новости
Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»
3525 минут назадФото
Бахмутов о фото Овечкина с пивом: «Не очень хороший пример подает для пацанов, наверное. Но он же не бочку выпивает, две банки – и хорош. Этого достаточно, чтобы восстановить силы после игры»
447 минут назад
Экс-директор «Ленфильма» Тельнов: «Ротенберг – талантливый менеджер, маркетолог, к тренерской профессии он отношения не имеет. «Газпром» тратил на СКА умопомрачительные деньги, а побед нет»
13сегодня, 11:34
Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»
57сегодня, 11:18
Сизов вернулся в «Торпедо» из «Динамо». Контракт – на 2 года
6сегодня, 10:08
Фетисов о СКА: «Ларионов уже накопил необходимый опыт. Он знает КХЛ, хоккеистов, у него есть влияние на формирование команды. Все сделано правильно»
20сегодня, 09:48
Гросс перейдет в «Трактор». Защитник набрал 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо» («СЭ»)
18сегодня, 09:22
Рыбин о Ротенберге: «Витязь» – вполне живой вариант. Роман может вывести команду на другой уровень. Начиная от посещаемости, заканчивая результатами»
24сегодня, 09:12
Гришин назначен главным тренером «Нефтехимика»
6сегодня, 08:55
Губерниев о Ротенберге: «Хотелось бы, чтобы он продолжал работать главным тренером, ему это интересно. Он себя еще реализует»
17сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Сизов заработает 32 млн рублей за 2 сезона в «Торпедо» (Metaratings)
139 минут назад
Коротков перешел в «Металлург». Контракт – на 2 года
3сегодня, 10:58
«Амур» выменял Шварева у «Югры» на денежную компенсацию
сегодня, 10:51
Матвей Сафонов: «Овечкин творит историю своими руками, а я пока просто нахожусь в команде, которая делает это. Понимаю, что еще все впереди»
2сегодня, 10:37
«Амур» подписал контракт с Ураковым на год
сегодня, 10:22
«Автомобилист» подписал контракт с Черниковым на год
сегодня, 09:54
Гендиректор «Трактора» о зарплате Гру: «У Бенуа очень хорошая бонусная часть, она зависит от результата. Пересматривать условия не планируем»
сегодня, 09:33
Плющев о Вячеславе Козлове в «Сочи»: «Клубу нужно срочно подниматься – иначе на Западе все просто заснут. Много громких слов про непредсказуемость КХЛ, а на выходе та же кубковая восьмерка»
сегодня, 07:55
«Нефтехимик» анонсировал назначение Гришина главным тренером. Специалист прилетел в Нижнекамск
4сегодня, 07:30
«Лада» подпишет двух канадцев – защитника Коттона и форварда Савчака. Оба выступали в Европе в минувшем сезоне («СЭ»)
2сегодня, 06:46