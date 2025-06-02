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  • Фастовской о пользе для СКА в отставке Ротенберга: «Не надо так рассуждать, наверное. Роман Борисович работал достаточно серьезно. Это немножко странное отношение»
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Фастовской о пользе для СКА в отставке Ротенберга: «Не надо так рассуждать, наверное. Роман Борисович работал достаточно серьезно. Это немножко странное отношение»

Кирилл Фастовский оценил возможную отставку Романа Ротенберга.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

– Я так понимаю, что это решение нового совета директоров клуба. Оно, безусловно, для всех неожиданное.

Видимо, какая-то серьезная реорганизация планируется в хозяйстве СКА, поэтому такие радикальные решения принимаются.

– Может ли уход Ротенберга пойти на пользу СКА?

– Тут, наверное, не так надо рассуждать. Роман Борисович достаточно серьезно работал. Это немножко странное отношение к этому всему.

Здесь вообще какая-то клубная перестройка. Председатель совета директоров сменился. Тренер сменился. Изменения в бюджете в сторону сокращения.

Будет, наверное, совсем по-другому организовано хозяйство клуба.

– Способен ли Ротенберг возглавить другой клуб КХЛ?

– Я думаю, может.

В моем понимании, любой клуб может пригласить, если он сам согласится. Если так рассуждать, то сможет, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн

Что теперь будет с Ротенбергом?29823 голоса
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позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?29823 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
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