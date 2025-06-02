Кетов претендует на тренерский пост в СКА. Клуб может вдвое урезать бюджет и расторгнуть контракты с самыми дорогими игроками («СЭ»)
Бюджет СКА может сократиться в два раза.
Главный тренер команды Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
По данным «Спорт-Экспресса», претендентом на должность нового главного тренера клуба является Евгений Кетов, работавший в штабе Ротенберга и прежде игравший за СКА.
Также добавляется, что у петербургского клуба планируется сокращение бюджета – вплоть до двукратного.
В результате этого очень вероятны расторжения контрактов самых высокооплачиваемых хоккеистов СКА.
Что теперь будет с Ротенбергом?30007 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30007 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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