Александр Кожевников: «Ротенберг – самый яркий и интересный тренер КХЛ. Оставил бы его в СКА и дал поработать – систему-то он создал»

Александр Кожевников назвал Романа Ротенберга самым интересным тренером КХЛ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

Также появилась информация о возможном сокращении бюджета клуба.

– Меня вообще ничего не шокирует, в том числе отставка Ротенберга. В хоккее не должно быть шока. Это нормальное явление: то назначают, то убирают.

– Заслужил ли он увольнения из СКА?

– Я бы его оставил и дал поработать. Потому что систему-то он создал. Он меняется в хорошую сторону.

Но он уже столько негатива со стороны набрал, что ему будут желать только плохого, к сожалению. Но для меня он самый яркий и интересный тренер КХЛ .

Он всегда стремился в Санкт-Петербург. Это же его родной город. Хочется пожелать ему удачи, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Ротенберга уволили из СКА! Онлайн