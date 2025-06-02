Ротенберг покинет пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров («Чемпионат»)

Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА.

Такое решение принял новый совет директоров клуба, как сообщает «Чемпионат».

Ранее СКА объявил об отставке всего совета директоров и назвал «неудовлетворительной» работу главного тренера по итогам минувшего сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Напомним, что Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб дважды проиграл ЦСКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина (2022, 2023). В 2024 году команда выбыла во втором раунде, проиграв «Автомобилисту».

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