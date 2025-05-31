Иванов вернулся в СКА из «Сочи» после аренды. Голкипер провел 37 матчей в КХЛ в прошлом сезоне
Сергей Иванов вернулся в СКА из «Сочи».
21-летний голкипер выступал за «Сочи» на правах аренды.
В минувшем сезоне он провел 37 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и одержал 13 побед, отражая 91,1% бросков при коэффициенте надежности 3,00.
«Благодарим Сергея за игру и профессиональное отношение к делу, желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».
Также после окончания аренды Никита Баклашев возвращается в «Динамо».
20-летний защитник принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и набрал 4 (1+3) очка при среднем игровом времени 9 минут 26 секунд.
Кудрявцев из «Динамо» перейдет в «Сочи». Клуб не договорился с форвардом о новом контракте (Алексей Шевченко)
Что теперь будет с Ротенбергом?6943 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости