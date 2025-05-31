Иванов вернулся в СКА из «Сочи» после аренды. Голкипер провел 37 матчей в КХЛ в прошлом сезоне

Сергей Иванов вернулся в СКА из «Сочи».

21-летний голкипер выступал за «Сочи » на правах аренды.

В минувшем сезоне он провел 37 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и одержал 13 побед, отражая 91,1% бросков при коэффициенте надежности 3,00.

«Благодарим Сергея за игру и профессиональное отношение к делу, желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Также после окончания аренды Никита Баклашев возвращается в «Динамо ».

20-летний защитник принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и набрал 4 (1+3) очка при среднем игровом времени 9 минут 26 секунд.

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