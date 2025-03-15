Зубов о работе с молодыми игроками: «Это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Будем надеяться, что информация, которая попадает в их уши, там и останется»
Сергей Зубов заявил, что ему нелегко работать с молодыми хоккеистами «Сочи».
В пятницу клуб уступил СКА со счетом 0:2.
– Насколько вам легко работать с молодыми игроками?
– Поверьте, это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. В наши дни все, что мы пытаемся говорить, быть профессиональнее. Они молодые, они впитывают.
Будем надеяться, что вся та информация, которая попадает в их уши, там и останется.
– Расскажите о состоянии Сергея Иванова. Увидим ли мы его в этом сезоне?
– Он сейчас находится дома. Приступил к тренировкам в зале. Будем надеяться, но шанс невелик, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости