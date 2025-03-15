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  • Зубов о работе с молодыми игроками: «Это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Будем надеяться, что информация, которая попадает в их уши, там и останется»
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Зубов о работе с молодыми игроками: «Это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. Будем надеяться, что информация, которая попадает в их уши, там и останется»

Сергей Зубов заявил, что ему нелегко работать с молодыми хоккеистами «Сочи».

В пятницу клуб уступил СКА со счетом 0:2.

– Насколько вам легко работать с молодыми игроками?

– Поверьте, это нелегко. Ребята зачастую живут в другой реальности. В наши дни все, что мы пытаемся говорить, быть профессиональнее. Они молодые, они впитывают.

Будем надеяться, что вся та информация, которая попадает в их уши, там и останется.

– Расскажите о состоянии Сергея Иванова. Увидим ли мы его в этом сезоне?

– Он сейчас находится дома. Приступил к тренировкам в зале. Будем надеяться, но шанс невелик, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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