Кудрявцев из «Динамо» перейдет в «Сочи». Клуб не договорился с форвардом о новом контракте (Алексей Шевченко)

Павел Кудрявцев из «Динамо» перейдет в «Сочи».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов хотел, чтобы форвард остался в команде, но переговоры о новом контракте прошли неудачно.

Отмечается, что игрок дал согласие на переход в «Сочи ».

Кудрявцев провел три сезона в составе «Динамо ». В минувшем регулярном чемпионате на его счету 57 матчей и 24 (11+13) очка.

В плей-офф 27-летний нападающий сделал 5 (3+2) результативных действий за 17 игр при полезности «0».