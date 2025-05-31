Кудрявцев из «Динамо» перейдет в «Сочи». Клуб не договорился с форвардом о новом контракте (Алексей Шевченко)
Павел Кудрявцев из «Динамо» перейдет в «Сочи».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко, главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов хотел, чтобы форвард остался в команде, но переговоры о новом контракте прошли неудачно.
Отмечается, что игрок дал согласие на переход в «Сочи».
Кудрявцев провел три сезона в составе «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате на его счету 57 матчей и 24 (11+13) очка.
В плей-офф 27-летний нападающий сделал 5 (3+2) результативных действий за 17 игр при полезности «0».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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