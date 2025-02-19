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  • Зубов о 5:3 с «Динамо»: «Сочи» не дрогнул при 3:3, боевая победа. Сероух подарил нам праздник, второй раз в карьере вижу 5 голов в одном матче»
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Зубов о 5:3 с «Динамо»: «Сочи» не дрогнул при 3:3, боевая победа. Сероух подарил нам праздник, второй раз в карьере вижу 5 голов в одном матче»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Динамо».

Клуб из Сочи одержал победу в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:3. Форвард «Сочи» Даниил Сероух забил 5 голов в этом матче и стал вторым игроком в истории лиги с пента-триком. 

– Хорошая боевая победа. По содержанию: в первую очередь не дрогнули при счете 3:3, была ситуация три на четыре, где ребята стойко отработали. Надо отметить двух наших вратарей, Даник подарил нам праздник, великолепная игра в его исполнении.

– Историческое событие, всего второй игрок в истории. Вы были свидетелем подобного в НХЛ?

– В карьере видел такое, нам забивал пять один парень, 5:10 мы тогда проиграли, он пять забил и еще две отдал (речь идет про Марио Лемье – Спортс’‘). И второй раз, когда такое видел, – сегодняшняя игра.

– Что по травме Иванова?

– Без понятия, в четверг будем смотреть и принимать решение.

– В этом году дважды обыграли «Динамо» и ЦСКА, как удалось мотивировать команду, которая уже не попадет в плей‑офф?

– Ребята чувствуют уверенность в игре, в каждом эпизоде, почувствовали свои силы. Было давление в начале сезона, многие ребята впервые играют в КХЛ, через это надо пройти. Уверенность приходит с каждой сменой, периодом, победой, – сказал Зубов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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