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КХЛ утвердила структуру сезона-2025/26 – регулярка пройдет до 20 марта, плей-офф – до 23 мая. Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января

КХЛ утвердила структуру и изменения в регламент сезона-2025/26.

Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ, генеральных менеджеров и представителей клубов. На встрече подвели итоги сезона-2024/25 и обсудили развитие лиги.

«XVIII сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия, регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, команды в нем сыграют по 68 матчей.

Плей-офф стартует 23 марта, а пауза между полуфиналами и финалом составит три дня; решающая серия сезона возьмет старт 11 мая, а седьмой матч запланирован на 23 мая 2026 года. 

Кроме того, клубам сообщено об изменениях в регламенте, которые вступают в силу со следующего сезона: 

1. Смягчение правила «трех переходов»: если игрок получает статус неограниченно свободного агента по истечению контракта 31 мая, то он может переходить в любую команду без ограничений;

2. Снижение требований к вратарям для получения статуса НСА: 200 матчей при достижении возраста 28 лет.

3. Перенос дедлайна с 27 декабря на 25 января», – говорится в заявлении КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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