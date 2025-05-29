Депутат Журова о России на ОИ-2026: «Все ждут сигнала от МОК. Военные конфликты идут по всему миру – но к другим странам ограничения не применяются»

Светлана Журова высказалась о ситуации с допуском России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил , что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду : «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

В ОКР сообщили , что юристы прорабатывают варианты оспаривания действий МОК: «Все права нашего комитета должны быть восстановлены».

Журова поделилась мыслями о развитии ситуации с подачей ОКР апелляции на решение МОК.

«В любом случае, все ждут сигнала от МОК, и ФХР сказала: пусть нам МОК скажет о своем решении, тогда мы его будем выполнять. Очень сложно разным странам, членам международных федераций сопротивляться напору МОК. Теннис смог – но он к МОК имеет мало отношения. У турниров «Большого шлема» многовековая история, они их как хотят, так и проводят.

Все остальные, к сожалению, не могут сопротивляться. Разговор идет об участии хоккеистов в олимпийском турнире, а МОК пока ничего не сказал. Но ОКР абсолютно прав: сейчас никаких спортивных ограничений у нас нет. Мы устав привели в соответствии – за это цеплялись, думаю, что у нас не получится. Но теперь к нам этого вопроса нет.

Теперь, по большому счету, они даже не могут приостанавливать наше членство. Военные конфликты идут по всему миру – но к другим странам не применяются ограничения. Получается, применяются только к нам? Наверное, и этот момент будет учтен в апелляции», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады. Кто сыграет вместо нее?