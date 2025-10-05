Блэкер об уходе из «Авангарда»: «Ситуация крайне странная и немного шокирующая»

Джесси Блэкер вспомнил уход из «Авангарда», в котором провел менее двух месяцев.

– Насколько стремительным и неожиданным для тебя получился такой поворот событий: сначала ты стал игроком «Авангарда», а потом внезапно перешел в «Автомобилист»?

– Это было неоднозначное лето, сначала я подписал контракт с Омском, потом произошла эта странная и немного шокирующая ситуация. Очень быстро удалось договориться с «Автомобилистом». Да, ситуация крайне странная, но главное, что я очень рад и благодарен снова быть здесь и получить еще шанс с этой командой, – сказал защитник «Автомобилиста ».