Блэкер об уходе из «Авангарда»: «Ситуация крайне странная и немного шокирующая»
Джесси Блэкер вспомнил уход из «Авангарда», в котором провел менее двух месяцев.
– Насколько стремительным и неожиданным для тебя получился такой поворот событий: сначала ты стал игроком «Авангарда», а потом внезапно перешел в «Автомобилист»?
– Это было неоднозначное лето, сначала я подписал контракт с Омском, потом произошла эта странная и немного шокирующая ситуация. Очень быстро удалось договориться с «Автомобилистом». Да, ситуация крайне странная, но главное, что я очень рад и благодарен снова быть здесь и получить еще шанс с этой командой, – сказал защитник «Автомобилиста».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Автомобилиста»
