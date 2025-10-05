Форвард «Металлурга» Исхаков: «У Разина психологический, индивидуальный подход к хоккеистам. У нас есть все шансы выиграть Кубок Гагарина»

Руслан Исхаков высоко отозвался о тренере Андрее Разине.

– Расскажите про работу с Андреем Разиным.

– У Андрея Владимировича больше психологический подход к хоккеистам, может быть, даже индивидуальный. Все его мысли, сказанные на собраниях, мною только приветствуются и импонируют.

– Что в нем больше всего выделяется?

– Наверное, то, что хоккейная жизнь достаточно коротка и ее надо использовать по максимуму. У нас в команде собраны одни из лучших игроков лиги, поэтому у нас есть все шансы выиграть Кубок Гагарина. Поэтому не нужно разбрасываться моментами, играми, ведь каждое очко решающее, особенно в концовке регулярного сезона, – сказал форвард «Металлурга».