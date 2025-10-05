Дэй о четырех поражениях «Трактора» в пяти матчах: «Весело забрасывать много шайб, но тяжело доставать их из своих ворот. Нужно собраться и перезагрузиться»
Логан Дэй прокомментировал серию поражений от «Трактора».
– У «Трактора» – четыре поражения в пяти последних матчах. Уже сложилось понимание, что команде необходимо исправить, чтобы улучшить свои результаты?
– Мы очень много пропускаем. Конечно, весело забрасывать тоже много шайб, иметь матчи с таким большим количеством шайб, но всегда тяжело доставать их из своих ворот. Нам нужно собраться, перезагрузиться и в первую очередь поработать над своей обороной, – сказал защитник «Трактора».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт день за днем»
