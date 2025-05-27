ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены»

ОКР выступил с заявлением об отстранении сборной России по хоккею от турниров.

Ранее стало известно, что МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду .

«Отстранение российской хоккейной сборной от всех международных соревнований началось еще в 2022 году и юридически никак не связано с решением Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России в 2023 году.

В связи с этим юристы ОКР сейчас прорабатывают варианты оспаривания в международных судебных инстанциях действий, а точнее бездействий МОК . Потому что препятствия, на которые ссылается МОК, устранены и организация об этом официально уведомлена.

Наша позиция простая, нет никаких юридических оснований для отстранения ОКР , все права нашего Национального олимпийского комитета должны быть восстановлены, а российские спортсмены должны иметь право принять участие во всех олимпийских дисциплинах, в которых они имеют право участвовать в соответствии со спортивными принципами отбора, включая хоккейный турнир», – говорится в сообщении Олимпийского комитета России.