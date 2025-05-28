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Замула об отстранении России: «Американцы и канадцы хотят играть против нас. На Олимпиаде и ЧМ должны выступать лучшие команды с русскими, белорусами»

Егор Замула надеется, что Россию вернут на международные турниры.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

– На днях стало известно, что сборная России не сыграет на Олимпиаде-2026. Что почувствовали, узнав об этом?

– Поживем-увидем. Я, конечно, расстроен. Может быть, что-то изменится. Дай Бог, что хоккейный мир не настолько жесткий.

Все американцы и канадцы хотят играть против нас. Хоккейные болельщики все-таки хотят видеть сборную России. Игроки хотят конкурировать с нами.

Я считаю, что на Олимпиаде и чемпионате мира должны играть лучшие команды с русскими, с белорусами. Мечта каждого ребенка – попасть на большой турнир. Мы постараемся попасть туда, – сказал защитник «Флайерс». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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