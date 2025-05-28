Михайлов о недопуске на ОИ-2026: «Трудно представить Олимпиаду без России и Беларуси. Печально, что МОК принял такое решение»

Борис Михайлов отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил , что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду : «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

«Это очень печально, что МОК принял такое решение. Любое соревнование мирового уровня, а тем более самое высшее, такое как Олимпийские игры, трудно представить без участия сборных России и Беларуси . И печально об этом узнавать.

Спорт всегда был вне политики, и люди заблуждаются, когда принимают такое решение. И хочется посмотреть в глаза этим людям тогда, когда мы будем участвовать во всех крупнейших соревнованиях – на чемпионате мира и Олимпийских играх.

Как они тогда будут на это реагировать? А это время обязательно придет, оно не за горами», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .