Михайлов о недопуске на ОИ-2026: «Трудно представить Олимпиаду без России и Беларуси. Печально, что МОК принял такое решение»
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».
«Это очень печально, что МОК принял такое решение. Любое соревнование мирового уровня, а тем более самое высшее, такое как Олимпийские игры, трудно представить без участия сборных России и Беларуси. И печально об этом узнавать.
Спорт всегда был вне политики, и люди заблуждаются, когда принимают такое решение. И хочется посмотреть в глаза этим людям тогда, когда мы будем участвовать во всех крупнейших соревнованиях – на чемпионате мира и Олимпийских играх.
Как они тогда будут на это реагировать? А это время обязательно придет, оно не за горами», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.