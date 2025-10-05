0

Рокко Грималди: «Когда играл в Америке, слышал о СКА и ЦСКА»

Рокко Грималди рассказал, что слышал о СКА и ЦСКА, когда играл в Америке.

«Когда я играл в Америке, то слышал о СКА и ЦСКА. Но я не особо следил за ними. Конечно, я узнавал о некоторых клубах из КХЛ, в которых когда-то выступали мои бывшие партнеры по команде. Но раньше я не так много знал о лиге.

Перед переходом в СКА обращал ли я внимание на неудачный опыт Тони Деанджело? Не особо. Я знаю, что он играл здесь в прошлом сезоне, матчей двадцать провел. Это классный игрок, сейчас он вернулся в НХЛ», – сказал форвард СКА.

Опубликовано: Sports
logoРокко Грималди
logoКХЛ
logoЦСКА
logoСКА
logoЭнтони Деанджело
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грималди о Ларионове: «Легенда. Настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться. Я фанат «Детройта», мне нравился его стиль игры»
вчера, 21:56
Ларионов о СКА после 2:5 от «Торпедо»: «Не хватает «мусорных» шайб. Не хотим серьезно упрощать игру, но когда соперник сидит глубоко в обороне, играет 1-3-1 – любые средства хороши»
2030 сентября, 04:40
Форвард «Ак Барса» Замалтдинов: «Дорогу маленьким хоккеистам. Габариты на игру не влияют – в СКА ведь играет Грималди с ростом 170 см»
621 сентября, 10:31
Главные новости
КХЛ. «Металлург» в гостях у «Спартака», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» против «Динамо» Москва, «Сибирь» победила «Барыс»
1019 минут назадLive
Ткачев набрал 400 (120+280) очков в КХЛ – за 482 матча
1сегодня, 11:58
Евгений Артюхин: «У Дриджера есть потенциал, ему надо дать время. Стиль игры нашего хоккея отличается от североамериканского – он более комбинационный»
5сегодня, 11:17
Сергей Светлов: «СКА пока не добавляет в третьих периодах, не хватает движения. Видимо, есть какие-то моменты с психологией и физиологией»
1сегодня, 10:58
Кузнецов не сыграет со «Спартаком» и против «Торпедо» в Нижнем Новгороде
6сегодня, 09:32
Епанчинцев об отсутствии конкуренции в «Сибири»: «Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели. Мы не могли хоккеиста наказать за ошибку»
4сегодня, 09:17
Евгений Митякин: «Овечкин – легенда хоккея. Если бы он вернулся в КХЛ, за ним и за лигой начали бы следить еще больше в Америке»
7сегодня, 08:58
Купер про 322 минуты штрафа в предсезонной игре «Тампы» и «Флориды»: «Две невероятно гордые команды, не скрывающие чувств»
2сегодня, 08:32
Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»
3сегодня, 07:55
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали
2сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Сибирь» выиграла в первом матче при Буцаеве. Было 3 поражения подряд
11 минут назад
Дэй о четырех поражениях «Трактора» в пяти матчах: «Весело забрасывать много шайб, но тяжело доставать их из своих ворот. Нужно собраться и перезагрузиться»
25 минут назад
Форвард «Барыса» Старченко стал 6-м хоккеистом, сыгравшим в 18 из 18 чемпионатов КХЛ
251 минуту назад
Форвард «Шанхая» Чезганов заявил о цели выиграть Кубок Гагарина: «Задача выйти в плей-офф у нас не обсуждается»
1сегодня, 11:45
Блэкер об уходе из «Авангарда»: «Ситуация крайне странная и немного шокирующая»
сегодня, 11:28
Дюбе о трех подряд поражениях «Трактора»: «Это отстойная серия. У нас могут быть оправдания, но им нет места в хоккее»
3сегодня, 10:47
Никита Коростелев: «Ларионов – тренер с большой буквы, но мне не принципиально, кто стоит на скамейке соперника, даже если это Гретцки»
1сегодня, 10:32
Форвард «Металлурга» Исхаков: «У Разина психологический, индивидуальный подход к хоккеистам. У нас есть все шансы выиграть Кубок Гагарина»
1сегодня, 10:18
Форвард «Шанхая» Эллис о трех победах подряд: «Мы уже две недели готовимся по одной методике. Если ты выкладываешься на льду все 60 минут, это приносит свои плоды»
сегодня, 09:58
Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»
сегодня, 09:48