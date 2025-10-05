Рокко Грималди: «Когда играл в Америке, слышал о СКА и ЦСКА»
Рокко Грималди рассказал, что слышал о СКА и ЦСКА, когда играл в Америке.
«Когда я играл в Америке, то слышал о СКА и ЦСКА. Но я не особо следил за ними. Конечно, я узнавал о некоторых клубах из КХЛ, в которых когда-то выступали мои бывшие партнеры по команде. Но раньше я не так много знал о лиге.
Перед переходом в СКА обращал ли я внимание на неудачный опыт Тони Деанджело? Не особо. Я знаю, что он играл здесь в прошлом сезоне, матчей двадцать провел. Это классный игрок, сейчас он вернулся в НХЛ», – сказал форвард СКА.
