Рокко Грималди: «Когда играл в Америке, слышал о СКА и ЦСКА»

Рокко Грималди рассказал, что слышал о СКА и ЦСКА, когда играл в Америке.

«Когда я играл в Америке, то слышал о СКА и ЦСКА . Но я не особо следил за ними. Конечно, я узнавал о некоторых клубах из КХЛ , в которых когда-то выступали мои бывшие партнеры по команде. Но раньше я не так много знал о лиге.

Перед переходом в СКА обращал ли я внимание на неудачный опыт Тони Деанджело? Не особо. Я знаю, что он играл здесь в прошлом сезоне, матчей двадцать провел. Это классный игрок, сейчас он вернулся в НХЛ», – сказал форвард СКА.