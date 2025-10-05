Форвард «Барыса» Старченко стал 6-м хоккеистом, сыгравшим в 18 из 18 чемпионатов КХЛ

Роману Старченко покорилось необычное достижение в КХЛ.

39-летний форвард «Барыса » стал шестым игроком, который принял участие во всех 18 чемпионатах КХЛ . Старченко вышел на лед в игре с «Сибирью».

18-й сезон в лиге также проводят защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский , защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин , форварды минского «Динамо» Вадим Шипачев и Андрей Стась, а также нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков.