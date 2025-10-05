Форвард «Барыса» Старченко стал 6-м хоккеистом, сыгравшим в 18 из 18 чемпионатов КХЛ
Роману Старченко покорилось необычное достижение в КХЛ.
39-летний форвард «Барыса» стал шестым игроком, который принял участие во всех 18 чемпионатах КХЛ. Старченко вышел на лед в игре с «Сибирью».
18-й сезон в лиге также проводят защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский, защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин, форварды минского «Динамо» Вадим Шипачев и Андрей Стась, а также нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков.
Источник: пресс-служба КХЛ
