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Форвард «СКА-1946» Лутфуллин о победе США на ЧМ: «Это пока Россия не участвует. Наша сборная всегда была козырем»

Игнат Лутфуллин высказался о победе сборной США на чемпионате мира-2025.

В финальной игре турнира американцы обыграли сборную Швейцарии со счетом 1:0 ОТ. 

«Наверное, это ожидаемо. Просто политика должна быть вне спорта. Тренер баскетбольного ЦСКА говорил, что спорт объединяет, и все бы были рады видеть сборную России на Олимпиаде. Даже команда США.

Это связано со спортивным интересом и никак не относится к тому, что происходит сейчас в мире. Будем надеяться на лучшее, что все-таки мы добьемся своего и попадем.

Победы США на чемпионатах мира? Ну, пусть будет эра США, пока Россия не участвует в турнирах. Да, есть Канада, есть Швеция и Финляндия, но нет самого главного соперника для всех этих стран. Россия всегда была козырем», – сказал нападающий «СКА-1946» Игнат Лутфуллин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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