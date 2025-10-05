Форвард «Шанхая» Эллис о трех победах подряд: «Мы уже две недели готовимся по одной методике. Если ты выкладываешься на льду все 60 минут, это приносит свои плоды»

Макс Эллис прокомментировал три победы «Шанхай Дрэгонс» подряд.

– Можно ли сказать, что три победы подряд свидетельствуют о том, что команда находится на верном пути к становлению?

– Да, разумеется. В этом и заключается наш тренировочный процесс – повторять одно и то же снова и снова.

Мы уже две недели готовимся по одной методике, которая показывает, что если ты работаешь каждый день и выкладываешься на льду все 60 минут, то это приносит свои плоды, – сказал форвард «Шанхай Дрэгонс ».