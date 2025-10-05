  • Спортс
1

Форвард «Шанхая» Чезганов заявил о цели выиграть Кубок Гагарина: «Задача выйти в плей-офф у нас не обсуждается»

Егор Чезганов заявил о цели «Шанхая» выиграть Кубок Гагарина.

– «Шанхай» ставит перед собой максимальные цели? Или первостепенная задача – выход в плей-офф?

– Задача выйти в плей-офф у нас не обсуждается. У нас более высокие цели.

– Кубок Гагарина?

– Да, – сказал форвард «Шанхай Дрэгонс».

«Шанхай» идет на 3-м месте Западной конференции, набрав в 10 матчах 14 очков.

