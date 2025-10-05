Дюбе о трех подряд поражениях «Трактора»: «Это отстойная серия. У нас могут быть подготовлены оправдания, но им нет места в хоккее»

Пьеррик Дюбе прокомментировал поражение от «Шанхая» (4:5).

«Мы тяжело начали матч, плохо использовали большинство. Когда даешь сопернику поймать кураж, даешь создать такие моменты, становится тяжело отыграться. Мы смогли вернуться в матч, но нам нужно учиться держать себя в тонусе все 60 минут, а не на протяжении 20 минут при отрицательном счете. Тренер сказал, что это была его худшая игра? Нам точно нужно становиться лучше.

У нас могут быть подготовлены оправдания, но им нет места в хоккее. Мы много путешествуем и играем на выезде, но нам платят за то, чтобы мы играли в хоккей и добивались результата. В конце концов, вне зависимости от обстоятельств нам нужно выходить на лед и показывать свою лучшую игру. Это отстойная серия, но даже при поражениях нам удается набрать по одному очку, и в регулярном чемпионате важен каждый балл», – сказал форвард «Трактора».