Евгений Артюхин: «У Дриджера есть потенциал, ему надо дать время. Стиль игры нашего хоккея отличается от североамериканского – он более комбинационный»

Евгений Артюхин оценил игру Криса Дриджера.

– Мне нравятся габариты Дриджера и видно, что он обладает всеми вратарскими навыкам. Были матчи, где он очень хорошо смотрелся. Но в целом ему нужно еще адаптироваться к нашему хоккею. Стиль игры отличается от североамериканского – более комбинационный, и в каких-то моментах он еще неправильно действует и нестабильно играет. Но у Дриджера есть потенциал и ему надо дать время, чтобы посмотреть, сможет ли он перестроиться, – говорит Артюхин.

– Многие отмечают, что оборона «Трактора» стала хуже, чем в прошлом сезоне…

– Оборона, по сравнению с прошлым сезоном, лучше не стала, и бывают ошибки защитников. Есть моменты, когда не справляются. Но в целом не сказать, что у «Трактора » худшая оборона в лиге. Есть свои плюсы и минусы, – сказал экс-хоккеист ряда клубов КХЛ .