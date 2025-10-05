Кузнецов не сыграет со «Спартаком» и против «Торпедо» в Нижнем Новгороде
Евгений Кузнецов не сыграет за «Металлург» до 10 октября.
Новичка команды нет на выезде с командой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Металлурга».
Кузнецов пропустит ближайший гостевой матч со «Спартаком» (5 октября) и не сыграет в игре с «Торпедо» 7 октября в Нижнем Новгороде.
Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября.
