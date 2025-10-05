5

Кузнецов не сыграет со «Спартаком» и против «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Евгений Кузнецов не сыграет за «Металлург» до 10 октября.

Новичка команды нет на выезде с командой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Металлурга».

Кузнецов пропустит ближайший гостевой матч со «Спартаком» (5 октября) и не сыграет в игре с «Торпедо» 7 октября в Нижнем Новгороде.

Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЕвгений Кузнецов
logoСпартак
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoТорпедо
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Воробьев о Кузнецове в «Металлурге»: «Против одного из лучших хоккеистов мира приятно играть. Для КХЛ большой плюс, что он вернулся»
вчера, 18:17
«Кузя, в Челябинске лучше торчать!» Фанаты «Трактора» вывесили баннер о Кузнецове во время матча с «Шанхаем»
41вчера, 17:21Фото
Исхаков не боится конкуренции с Кузнецовым: «Тренеры всем дают выделиться. Нам говорили, нет разницы, какое у тебя имя и зарплата. Если ты лучше – будешь играть»
1вчера, 16:45
Исхаков о Кузнецове в «Металлурге»: «Несмотря на проблемы вне хоккея, он один из лучших центров в России. Это серьезное пополнение для нас»
вчера, 14:56
Главные новости
Епанчинцев об отсутствии конкуренции в «Сибири»: «Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели. Мы не могли хоккеиста наказать за ошибку»
142 минуты назад
Евгений Митякин: «Овечкин – легенда хоккея. Если бы он вернулся в КХЛ, за ним и за лигой начали следить еще больше в Америке»
2сегодня, 08:58
Купер про 322 минуты штрафа в предсезонной игре «Тампы» и «Флориды»: «Две невероятно гордые команды, не скрывающие чувств»
сегодня, 08:32
Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»
2сегодня, 07:55
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали
2сегодня, 07:40
КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Металлург» в гостях у «Спартака», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» против «Динамо» Москва
17сегодня, 07:00
Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, что-то больше давать, чем ягоду и малину»
5сегодня, 06:40
Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола
2сегодня, 04:15
Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»
5сегодня, 03:15
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча
23сегодня, 02:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»
11 минут назад
Андрей Никонов: «Неудачи сплотят «Трактор», мы пройдем через кризис рука об руку. Гру – классный специалист»
1сегодня, 08:48
Руслан Исхаков: «У Шабанова все будет хорошо в «Айлендерс». Он справится»
сегодня, 08:17
Гру о голах Григоренко в концовках: «Чем больше я узнаю его, тем больше вижу в нем хорошего человека и лидера, который хочет побеждать»
1сегодня, 07:25
Форвард «Шанхая» Вагнер про 2+1 против «Трактора» при дебюте в КХЛ: «Приятно обыграть таких упертых соперников, ценность голов выше. Тренеры – мои канадцы, понимаю все требования»
сегодня, 07:10
Тренер «Калгари» о Гридине: «Он хорош, оказывает влияние и дает себе шанс. Мы рады за него. Если Матвей останется в основе, то будет играть»
2сегодня, 06:55
Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»
1сегодня, 06:25
Мингачев о ЦСКА после 1:3 от «Металлурга»: «Нас подвело выполнение задания. Плохо делали то, о чем договаривались»
сегодня, 05:55
Разин о лидерстве Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ с 16 очками в 11 играх: «Он еще столько же должен был набрать. Надо увеличить процент реализации моментов»
сегодня, 05:45
Светлов о «Ладе»: «Проблема – нет снайпера-лидера, усиление тут напрашивается. Кандидатуры на рынке – Кагарлицкий, Бурдасов, Лещенко»
сегодня, 05:30