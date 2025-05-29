Александр Барков: «Мы здесь не для того, чтобы выиграть Восток, мы хотим Кубок Стэнли. Довольны тем, чего достигли, это было непросто. «Каролина» играла хорошо»

Александр Барков высказался после выхода «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

Команда обыграла «Каролину» со счетом 4-1 в серии финала Восточной конференции. По ходу 5-го матча «Флорида» отыгралась с 0:2.

«Мы здесь не для того, чтобы выиграть Восточную конференцию. Я не говорю об этом ничего плохого, просто мы добрались туда, куда хотели. Мы снова в финале и хотим выиграть Кубок Стэнли , как и любая другая команда.

Мы довольны тем, чего достигли, это было непросто. «Каролина » играла хорошо. То, как нам удалось выиграть эту игру, наверняка запомнится», – сказал капитан «Флориды» Александр Барков.

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