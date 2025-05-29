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Бобровский разделил 18-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф НХЛ с Раском

Сергей Бобровский вышел на 18-е место по победам в истории плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 20 из 23 бросков в пятом матче финала Восточной конференции против «Каролины» (5:3, 4-1).

Теперь в активе Сергея Бобровского 57 побед в 111 играх в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Туукки Раска (57), разделив с ним 18-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф Кубка Стэнли.

17-е место занимает Турк Брода (60). Рекордсмен – Патрик Руа (151). 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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