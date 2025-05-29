Барков о том, что «Флорида» не тронула кубок за победу на Востоке: «В прошлом сезоне это сработало, в этом – то же самое. Мы здесь, чтобы выиграть нечто более крупное»

Александр Барков объяснил, почему «Флорида» не дотронулась до кубка.

Команда тренера Пола Мориса переиграла «Каролину» со счетом 4-1 в серии финала Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Пантерс» в третий раз подряд стали обладателем трофея Принца Уэльского. Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу , вручаемому за победу на Востоке.

«В прошлом сезоне это сработало. В этом сезоне – то же самое. Это та ситуация, в которой хочется оказаться как хоккеист.

Ты хочешь играть за Кубок Стэнли – и мы снова в финале, в третьем сезоне подряд.

Это большое достижение, но мы все понимаем, что мы здесь, чтобы выиграть нечто более крупное», – сказал капитан «Флориды» Александр Барков .