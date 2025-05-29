Владислав Третьяк: «Переписываюсь с Бобровским после каждого матча – это самый близкий человек для меня. Настоящий российский вратарь, которого очень уважаю»
Голкипер вместе с «Флоридой» в третий раз подряд вышел в финал Кубка Стэнли.
– Десятый год подряд Кубок Стэнли завоюет россиянин. Понятно, что вы болеете за «Флориду».
– Скажу вам по секрету, я переписываюсь с Бобровским после каждого матча. Для меня это самый близкий человек.
Пусть на меня не обижаются хоккеисты, выступающие в других командах, но я болею за Бобровского.
– Почему?
– Потому что он мне очень нравится. Бобровский – большой профессионал своего дела.
Настоящий российский вратарь, которого я очень уважаю и всегда ставлю в пример. Он выступает очень стабильно на протяжении всего сезона.
В том году он провел необыкновенный плей‑офф, и сейчас Сергей играет прекрасно. Я все время в контакте с Бобровским, стараюсь поддержать его.
Думаю, он понимает, что я за него болею, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.