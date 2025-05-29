Родригес – 19-й хоккеист «Флориды», забивший в текущем плей-офф. В XXI веке больше было только у «Бостона»-2019 – 21 игрок

Эван Родригес забил первый гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Флорида » переиграла «Каролину» со счетом 4-1 в серии финала Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.

Форвард «Пантерс» Эван Родригес отметился голом во второй периоде игры.

Он стал 19-м хоккеистом команды, забившим хотя бы один гол в этом плей-офф.

Только в восьми клубах в истории НХЛ было больше хоккеистов с минимум одной шайбой в Кубке Стэнли. Лучший результат принадлежит двум командам – «Бостону » (21 игрок, 2019 год) и «Филадельфии» (21 хоккеист, 1987 год).