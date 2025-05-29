Родригес – 19-й хоккеист «Флориды», забивший в текущем плей-офф. В XXI веке больше было только у «Бостона»-2019 – 21 игрок
Эван Родригес забил первый гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Флорида» переиграла «Каролину» со счетом 4-1 в серии финала Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли.
Форвард «Пантерс» Эван Родригес отметился голом во второй периоде игры.
Он стал 19-м хоккеистом команды, забившим хотя бы один гол в этом плей-офф.
Только в восьми клубах в истории НХЛ было больше хоккеистов с минимум одной шайбой в Кубке Стэнли. Лучший результат принадлежит двум командам – «Бостону» (21 игрок, 2019 год) и «Филадельфии» (21 хоккеист, 1987 год).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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