Барков о 0:3 с «Каролиной»: «Это была их лучшая игра. «Флорида» усвоит урок, оправится и будет двигаться дальше»

Александр Барков прокомментировал поражение «Флориды» от «Каролины».

Четвертый матч финала Восточной конференции закончился победой «Харрикейнс» со счетом 3:0 (1-3).

«Очевидно, что «Каролина » должна была показать свою лучшую игру в серии, и они сделали это. У них действительно хорошая команда, которая заслужила победу.

Ничего страшного. Мы усвоим урок, оправимся и будем двигаться дальше», – сказал капитан «Флориды » Александр Барков .

Бобровский после 0:3 от «Каролины» в 4-м матче серии: «Флорида» могла сыграть лучше, конечно. Но это плей-офф, у них тоже хорошая команда. Готовимся к следующей игре»