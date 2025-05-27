Барков о 0:3 с «Каролиной»: «Это была их лучшая игра. «Флорида» усвоит урок, оправится и будет двигаться дальше»
Александр Барков прокомментировал поражение «Флориды» от «Каролины».
Четвертый матч финала Восточной конференции закончился победой «Харрикейнс» со счетом 3:0 (1-3).
«Очевидно, что «Каролина» должна была показать свою лучшую игру в серии, и они сделали это. У них действительно хорошая команда, которая заслужила победу.
Ничего страшного. Мы усвоим урок, оправимся и будем двигаться дальше», – сказал капитан «Флориды» Александр Барков.
Бобровский после 0:3 от «Каролины» в 4-м матче серии: «Флорида» могла сыграть лучше, конечно. Но это плей-офф, у них тоже хорошая команда. Готовимся к следующей игре»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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