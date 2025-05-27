Бринд’Амор про 3:0 в 4-м матче серии с «Флоридой»: «Вот как нужно играть, если мы хотим дать себе шанс. Действовали очень надежно, это уже больше похоже на нас»
Род Бринд’Амор остался доволен игрой «Каролины» в 4-м матче серии с «Флоридой».
«Харрикейнс» одержали победу в четвертом матче финала Восточной конференции (3:0) и сократили отставание в серии (1-3).
«Мы были хороши весь вечер – с самого начала. Вот как нам нужно играть, если мы хотим дать себе шанс. Сегодня мы сделали это.
Мы действовали очень надежно. Вратарь [Фредерик Андерсен] выручал нас в нужные моменты, отлично сработало меньшинство («Флорида» не реализовала ни одной из 4 попыток игры в большинстве – Спортс). Это уже больше похоже на нас», – сказал Бринд’Амор.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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