Морис после 0:3 от «Каролины» в 4-м матче серии: «Я рад возможности поучиться. Соперник провел отличный матч. Они играли быстро и плотно, были очень активны»

Пол Морис высказался о поражении «Флориды» от «Каролины» в 4-м матче серии.

«Пантерс» не сумели закрыть финальную серию Восточной конференции в домашнем матче с «Харрикейнс» (0:3, 3-1).

«С нашей стороны было множество моментов, в которых мы занимались тем, что искали лучшее продолжение. Когда это происходит, темп игры замедляется.

Я рад возможности поучиться. Нужно отдать должное «Каролине». Они играли быстро и плотно, блокировали броски и в целом были очень активны. Они провели отличный матч», – сказал главный тренер «Флориды».