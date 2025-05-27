Бобровский после 0:3 от «Каролины» в 4-м матче серии: «Флорида» могла сыграть лучше, конечно. Но это плей-офф, у них тоже хорошая команда. Готовимся к следующей игре»

Сергей Бобровский высказался о поражении «Флориды» от «Каролины» в 4-м матче серии.

«Пантерс» не сумели закрыть финальную серию Восточной конференции в домашнем матче с «Харрикейнс» (0:3, 3-1). Победители забросили две шайбы в пустые ворота.

«Повлияло ли на команду то обстоятельство, что мы вели 3-0? Не знаю. Я так не думаю. Они показали хорошую игру, вот и все. Игра была напряженная, по сути все решил один гол.

Да, конечно, мы могли сыграть лучше. Но что есть, то есть. Это плей-офф, у них тоже хорошая команда. Идет серия, мы готовимся к следующей игре», – сказал вратарь «Флориды».