Монсон о ЧМ по хоккею: «Без России – это региональный турнир для западных стран. Если бы сборная участвовала, США не победили бы, возможно»

Джефф Монсон считает, что ЧМ по хоккею без России – региональный турнир.

Монсон родился в США, но в 2013 году переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство, а в 2023 году перестал быть гражданином США.

«Поздравляю сборную США по хоккею с победой! Особенно приятно, что в команде много игроков из Миннесоты – моего родного штата.

Я искренне рад за них. Но можно ли считать этот турнир настоящим чемпионатом мира, если в нем не участвует одна из сильнейших сборных? Конечно, нет. Это скорее региональный турнир, аналогичный чемпионату Европы, для западных стран.

Вы можете представить чемпионат мира по хоккею без Канады? Так и без участия России этот турнир теряет свою полноту и престиж. Так что это так называемый «чемпионат мира», и игроки это понимают.

Возможно, если бы сборная России принимала участие, США не удалось бы одержать победу», – сказал боец ММА Джефф Монсон .

Джефф Монсон: «Готов научить Овечкина боевым приемам, которые могут помочь как на льду, так и в жизни. У него есть потенциал для участия в боях»