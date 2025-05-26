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Кожевников о возвращении России: «Трамп не против, ждут положительные новости. Заднеприводные французские товарищи ничего не сделают – там все захватили националисты»

Александр Кожевников ожидает, что Россия скоро вернется в мировой хоккей.

На завершившемся чемпионате мира-2025 победу одержала сборная США. В финале американцы в овертайме обыграли Швейцарию со счетом 1:0.

«У США молодежь хорошая! Выиграли они, ну и что? О каком-то превосходстве США в мировом хоккее рано говорить. Если год-два такое будет продолжаться... Они просто лучше канадцев подготовились к чемпионату мира.

Посмотрим годик-два. Там, может, и нашу сборную вернут. Мы вернемся, и видно будет, кто и как готов. Думаю, что-то уже происходит.

Скорее всего, положительные новости нас ждут, если сам Трамп не против нашего возвращения. Как он скажет, так и будет. Поэтому все нормально решится.

Все эти французские заднеприводные товарищи и сделать ничего не смогут. Им скажут – они сделают. Там захватили все националисты и негодяи», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Пока мы на СВО не дадим им по носу, движения не будет. Поколение Малкина и Овечкина может лишиться шансов на золото Олимпиады»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАлександр Кожевников
logoДональд Трамп
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