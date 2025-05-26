ИИХФ об участии России на ОИ-2026: «Финальное решение остается за МОК. Все будет озвучено в соответствующее время»

ИИХФ заявила, что решение о допуске России на Олимпиаду-2026 примет МОК.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сказал , что сборная России по хоккею не сыграет на турнире в Италии.

«Финальное решение остается за Международным олимпийским комитетом, который должен передать информацию в Олимпийский комитет России.

Все будет озвучено в соответствующее время», – сообщили в ИИХФ .

Россия возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025. Сборная отстранена с 2022 года