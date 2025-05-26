ИИХФ об участии России на ОИ-2026: «Финальное решение остается за МОК. Все будет озвучено в соответствующее время»
ИИХФ заявила, что решение о допуске России на Олимпиаду-2026 примет МОК.
Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сказал, что сборная России по хоккею не сыграет на турнире в Италии.
«Финальное решение остается за Международным олимпийским комитетом, который должен передать информацию в Олимпийский комитет России.
Все будет озвучено в соответствующее время», – сообщили в ИИХФ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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