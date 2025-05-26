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  • Член совета ИИХФ Козиолс о России на 1-м месте в рейтинге: «Знали, что такая проблема возможна. Совет длился один день, мы до конца об этом не договорили»
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Член совета ИИХФ Козиолс о России на 1-м месте в рейтинге: «Знали, что такая проблема возможна. Совет длился один день, мы до конца об этом не договорили»

Член совета ИИХФ Козиолс прокомментировал 1-е место России в мировом рейтинге.

Ранее стало известно, что в обновленном рейтинге ИИХФ Россия должна выйти на первую строчку.

Сборная отстранена от международных соревнований с 2022 года, но продолжает получать очки, основываясь на действующем регламенте.

«Это вопрос к господину Андерсу Ларссону, члену ИИХФ. Знаю, что они это обсуждали, но на последнем совете мы до конца об этом не договорили.

У нас совет длился один день. В течение этого времени было очень много вопросов, мы еще не закончили.

Мы знали, что такая проблема возможна, странная ситуация. Но больше мы ничего не обсуждали», – сказал член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Россия возглавит рейтинг ИИХФ после ЧМ-2025. Сборная отстранена с 2022 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Виестурс Козиолс
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