Фетисов о ЧМ-2025: «Смотреть эту порнографию – на любителя, который ничего не соображает. Турнир по уровню ниже плинтуса, нечему там учиться»

Вячеслав Фетисов сравнил чемпионат мира по хоккею с порнографией.

Турнир проходил в Швеции и Дании. Победу одержала сборная США , в финале обыграв Швейцарию (1:0 ОТ).

«Этот турнир по уровню ниже плинтуса, и я не буду делать никаких выводов в плане того, чем бы он мог помочь развитию нашего хоккея.

Там нечего было смотреть, нечему учиться и нам, и нашим детям. Тем более что нас оттуда выгнали. А мы учились у хороших тренеров, общаясь при этом со многими мировыми звездами.

Смотреть эту порнографию – только на любителя. Который ничего не соображает», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

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