Фетисов про недопуск к Олимпиаде: «Беспредел. В России хоккей – национальная игра. Самое большое количество наград и побед, великих игроков, вошедших во все анналы. Просто негодую»

Вячеслав Фетисов недоволен словами Люка Тардифа о недопуске России к Олимпиаде.

«Печальная новость, настоящий беспредел. В России хоккей – национальная игра. Самое большое количество наград и побед, а также великих хоккеистов, вошедших во все анналы. Ни у одной другой нации нет такой россыпи звезд и медалей.

И теперь Тардиф нам говорит, что пропал единственный шанс Саши Овечкина завоевать олимпийское золото, как удалось его маме? Как мы можем на это реагировать? Еще и в день финала позорного для нас чемпионата мира.

Они полностью разрушили хоккейные принципы, я просто негодую по этому поводу», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ.