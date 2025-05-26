Кожевников о Кубке Гагарина: «Первым раундам твердая 5, потом все сдулось. «Трактор» из-за пассивной тренерской лавочки и вовсе завалил финал. Впервые финал КХЛ остался в тени финала МХЛ»

Александр Кожевников дал оценку Кубку Гагарина.

– Александр Викторович, что скажете о плей-офф и победе «Локомотива»?

– Первым двум раундам ставлю твердую пятерку. Там было много сильных серий, главные украшения – «Спартак» – «Салават Юлаев», «Локомотив» – «Авангард» и «Динамо» – СКА.

Потом, если честно, все сдулось – три серии лишь по пять матчей. «Трактор» из-за пассивной тренерской лавочки и вовсе завалил решающую серию.

Я считаю, впервые в истории финал КХЛ остался в тени финала МХЛ – и по количеству зрителей, и по интриге, и по нерву. Проигравших в нем не было – поздравляю «Спартак» с победой, но и «СКА-1946», отыграв 0-3, заставил собой восхищаться.

Правильно сказал о финале МХЛ мой друг Вячеслав Фетисов. Мы дожили до времен, когда именно молодежный хоккей дает надежду на возрождение нашей школы, – отметил двукратный олимпийский чемпион.